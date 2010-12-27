«Леди Макбет Кировского уезда» задушила подушкой своего любовника

Жительница поселка Мга задушила любовника подушкой. Женщину задержали по горячим следам.

В поселке Мга Ленинградской области женщина учинила расправу над своим любовником.

Ночью 21 апреля в квартире дома 56 по Комсомольскому проспекту был найден труп 52-летнего местного жителя. Эксперты установили, что мужчина скончался из-за прекращения подачи воздуха в дыхательные пути.

По подозрению в убийстве задержали 45-летнюю сожительницу погибшего. Женщину подозревают в том, что во время ссоры она подушкой задушила своего любовника.

"Горячую даму" задержали на месте проишсешствия. По данному факту проводится проверка.