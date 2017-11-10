Житель Воронежа жестоко истязал, а затем убил падчерицу, которой не было 2х лет

Появились жуткие подробности страшного убийства в Воронеже.

Жуткое убийство произошло в Воронеже в мае 2016 года. 32-летний отчим забил до смерти падчерицу, которой на тот момент не было и 2х лет из-за отказа сесть на горшок.

Как стало известно, с 8 мая 2016 года преступник начал проживать с 22-летней матерью и ее маленькой дочерью 17 октября 2014 года рождения. В силу своего маленького возраста малышка еще не умела обслуживать себя самостоятельно. Из-за этого у мужчине возникла сильная неприязнь к ребенку. Он занялся ее воспитанием с применением кулаков и ремня.

Следствием установлено, что в период с 5 по 9 июня 2016 года он систематически истязал девочку, нанося ей удары по телу руками и ремнем, причиняя тем самым психические и физические страдания. По результатам судмедэкспертизы на теле девочки выявлены следы 120 ударов.

10 июня мужчина зашел в комнату, где находилась девочка, и посадил ее на горшок. Ребенок стал плакать и "брыкаться". Тогда мужчина положил ребенка лицом на диван и нанес ей не менее 5ти ударов рукой по телу и не менее двух ударов ремнем. Через короткое время ребенок скончался. Экспертизой было установлено, что смерть девочки наступила от травмы сердца, сопровождающейся травматическим гемоперикардом, осложнившейся сдавливанием сердца излившейся кровью.

Вскоре мужчина был задержал и был заключен под стражу. На первоначальном этапе мужчина сознался в содеянном, а затем попытался свалить вину на мать ребенка, аргументируя свое признание давлением следствия. Эти обстоятельства в ходе следствия не подтвердились.

Приговором суда по статьям " убийство малолетнего" и "Истязание малолетнего" мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строго режима и ограничением свободы после освобождения на 1 год.

Видео: Piter.TV