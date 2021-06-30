Житель Петербурга подал в суд на Sony из-за того, что не может тратить его Fifa points

Геймер вложил в развитие своего аккаунта немаленькую сумму.

Игорь Ромашов подал в суд на Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ("SIENE"). Мужчина недоволен тем, что не может развивать свой игровой аккаунт из-за ухода компании с российского рынка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам истца, в сентябре 2021 года он купил обновление игры Fifa, а также виртуальную валюту Fifa points для развития аккаунта, улучшения своей команды. 10-го марта компания приостановила свою работу в России. Теперь Ромашов не может использовать игровую валюту, которую покупал. Он считает, что это дискриминирует его по сравнению с другими пользователями.

Истец указывает на то, что он потерял 783 тысячи рублей на приобретении товара ненадлежащего качества, испытал сильные нравственные страдания из-за негативного отношения к российским пользователям, ущемления прав в игровой индустрии.

Ромашов просит вернуть его 783 тысячи обратно и компенсацию в размере 10 млн рублей.

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