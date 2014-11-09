Пенсионер из Петербурга два месяца доказывает, что он не умер

Выяснилось, что украденным документом воспользовался другой человек, а в ЗАГСе выдали свидетельство о его смерти.

Житель Северной столицы уже два месяца пытается доказать государственным органам, что он жив. История началась в июне, когда мужчина пришел в поликлинику и от врача узнал, что числится в списках умерших. Об этом РИА Новости сообщил представитель пенсионера Игорь Бурдинский.

По словам Бурдинского, после шокирующей новости Байкову стало плохо, его госпитализировали по скорой помощи. После оказания медицинской помощи врачи назвали произошедшее "случайностью" и отправили домой. Однако на этом проблемы не закончились: вскоре мужчина не смог снять деньги в банкомате Сбербанка, где ему сообщили, что по их данным он также признан умершим.

Из-за ошибки Байкову перестали начислять социальное пособие. В ЗАГСе ему выдали свидетельство о его собственной смерти, а в специализированном учреждении по захоронению — соответствующие справки. При попытке получить историю своей болезни и смерти в больнице ему отказали и направили в следственные органы.

Как выяснилось, четыре года назад у Байкова украли паспорт. Ошибка произошла из-за того, что умер человек, который до сих пор пользовался его старым документом.

"Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет" Игорь Бурдинский

Адвокат Байкова Вера Сафонова уточнила, что ее доверитель является участником СВО и характеризуется как порядочный человек. По ее информации, следственный отдел уже произвел в морге выемку документов по "ложному" Байкову. В ближайшее время будет готова экспертиза по идентификации личности умершего, который проживал по паспорту Байкова. В прокуратуре Санкт-Петербурга подтвердили, что выступают в интересах гражданина для восстановления его прав и юридического статуса.

Фото: Piter.TV