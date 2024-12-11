Житель Нижегородской области уличён в незаконном хранение оружия и пороха

Местный житель рассказал, что нашел арсенал после того, кк дом перешел к нему по наследству.

Житель Нижегородской области уличён российскими правоохранительными органами в незаконном хранение оружия, боеприпасов и пороха. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники прес-сслужбы полиции из регионального управления через социальные сети. Оперативники задержали в ходе обработки информации 33-летнего мужчину из села Чистое Чкаловского района. При проведении обследования в хозяйственной постройке, находившейся на участке частного домовладения, полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольный карабин Сайга-12К, охотничье ружьё ИЖ-43, части затвора, магазины, патроны от мелкокалиберного гладкоствольного оружия, два сигнальных пистолета, четыре ножа, металлическую коробку. В последней размещались 46 патронов калибра 5,6 мм, десять гильз отстреленных патронов и восемь банок с порохом.

Задержанный пояснил, что часть арсенала он обнаружил в подвале дома, доставшегося ему по наследству, а остальное случайно нашёл в лесополосе. пресс-служба МВД РФ по региону

В отношении злоумышленника ведутся уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Организованы баллистическая, взрывотехническая, а также криминалистическая экспертизы изъятого вооружения. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек.

Фото и видео: МВД медиа