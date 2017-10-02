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В Ленобласти мужчина скончался после ухода врачей "скорой"

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В Ленобласти проводят проверку по факту смерти 47-летнего мужчины, который скончался после приезда врачей скорой помощи.

Как сообщает "Росбалт", накануне в доме на улице Карла Маркса в поселке Оредеж Лужского района скончался 47-летний мужчина.

Вечером 29 сентября он упал в коридоре и ударился головой о тумбочку. В тот момент за помощью обращаться мужчина не стал, а сам перебинтовал себе голову.

Утром 1 октября мужчина почувствовал недомогание и вызвал "скорую". Медики констатировали травму головы, а через несколько часов мужчина скончался.

По данному факту проводится проверка. Причины смерти пока не известны.

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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