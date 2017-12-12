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Житель Ленобласти развращал школьниц на стадионе

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В Ленобласти осудили 53-летнего жителя Тосно за то, что тот совращал девочек на школьном стадионе.

В Ленобласти вынесен приговор 53-летнему жителю Тосно, который совершил развратные действия по отношению к шести девочкам на школьном стадионе. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Было установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии пришел на школьный стадион, где совершил развратные действия без применения насилия в отношении шести девочек.

Развратника приговорили к 5-ти годам и 2-м месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 

Теги: новости ленобласти , происшествия
Категории: Новости СПб

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