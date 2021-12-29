Житель Красного Села подозревается в изнасиловании 17-летнего подростка

По словам друга пострадавшего, мужчина опубликовал в социальных сетях видео интимного характера с участием школьника.

В пятницу , 21 января, в полицию обратился подросток, который рассказал стражам порядка, что увидел в соцсетях видео интимного характера с участием 17-летнего товарища. По информации Piter.tv, 24-летний житель Красного Села совершал действия сексуального характера в отношении ученика 11 класса.

На данный момент стражи порядка проводят проверку информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Со школьниками провели беседу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти незнакомец с ножом изнасиловал девушку, которая шла домой.

Фото: Piter.tv