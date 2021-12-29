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Житель Красного Села подозревается в изнасиловании 17-летнего подростка
Сегодня, 10:38
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Житель Красного Села подозревается в изнасиловании 17-летнего подростка

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По словам друга пострадавшего, мужчина опубликовал в социальных сетях видео интимного характера с участием школьника.

В пятницу , 21 января, в полицию обратился подросток, который рассказал стражам порядка, что увидел в соцсетях видео интимного характера с участием 17-летнего товарища. По информации Piter.tv, 24-летний житель Красного Села совершал действия сексуального характера в отношении ученика 11 класса. 

На данный момент стражи порядка проводят проверку информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Со школьниками провели беседу. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти незнакомец с ножом изнасиловал девушку, которая шла домой.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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