В Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

В России со следующей недели в несколько раз подорожает медкомиссия для получения водительских прав.

В Казани в очереди за медицинской справкой для водительских прав скончался мужчина. Погибший стоял у наркологического диспансера.

По информации местного Минздрава мужчина почувствовал ухудшение здоровья. Несмотря на старания соседей и прибывших на место медиков, спасти его не удалось. По предварительным данным, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Ему было 73 года.

В России со следующей недели в несколько раз подорожает медкомиссия для получения водительских прав. Это связано с тем, что 22 ноября в силу вступают поправки в приказ Минздрава к требованиям медкомиссий для получения водительских прав.

Видео: YouTube/ ООО ЦЭМП