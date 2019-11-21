  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:16
162
Rybka123
Код вставки плеера

В Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

0 0

В России со следующей недели в несколько раз подорожает медкомиссия для получения водительских прав.

В Казани в очереди за медицинской справкой для водительских прав скончался мужчина. Погибший стоял у наркологического диспансера. 

По информации местного Минздрава мужчина почувствовал ухудшение здоровья. Несмотря на старания соседей и прибывших на место медиков, спасти его не удалось. По предварительным данным, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Ему было 73 года. 

В России со следующей недели в несколько раз подорожает медкомиссия для получения водительских прав. Это связано с тем, что 22 ноября в силу вступают поправки в приказ Минздрава к требованиям медкомиссий для получения водительских прав. 

Видео: YouTube/ ООО ЦЭМП

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии