Житель Феодосии украл почти тонну винограда с полей крымских фермеров

Мужчину остановили с грузом сотрудники ГИБДД.

Сотрудниками ГИБДД задержан житель Крыма, подозреваемый в краже винограда с полей местного предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что патруль ГИБДД выявил подозрительный автомобиль ВАЗ-21061, которым управлял 41-летний местный житель. В багажнике машины и ее салоне оперативники нашли 25 мешков с виноградом. Мужчина не смог объяснить представителям закона происхождение продукта.

Позже было установлено, что подозреваемые пытался украсть сельскохозяйственную продукцию из-за того, что она была размещена в свободном доступе. Он планировал распорядиться около 900 кг винограда по личному усмотрению. Вор уточнил, что хотел использовать продукт для производства кустарного вина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

