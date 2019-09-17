Жилищный вопрос и частные проблемы: Геннадий Орлов провел личный прием граждан

Глава администрации Выборгского района провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз большинство обращений к Геннадию Орлову касались жилищных вопросов: это и проблемы с горячим водоснабжением, и необходимость ремонта кровли, и предоставление дополнительного жилья.

Один из таких болевых вопросов, с которым приходили жители, это приобретение или замена жилья. Проблема тяжелая, на протяжение 15 лет Выборг своего жилья не строит. Мы действуем по установленным стандартам. Собираем пакет документов, отправляем Правительству Ленобласти, а оно уже потом расставляет очередность получения этого жилья по заявкам со всей Ленинградской области. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Помимо молодых семей с запросами об улучшении жилищных условий приходили малоимущие граждане и родственники людей с ограниченными возможностями. В каждом вопросе глава администрации и профильные специалисты разбирались индивидуально.

Была на приеме сильная женщина, на протяжении 17 лет живет с дочкой и больной внучкой. Она воспитывает их, растит, пришла поделиться. Поделиться теми проблемами, которые есть с рождения ребенка. Она несет свой крест. Таким людям хочется помочь, я сказал, что мы будем стараться и обратимся в правительство ленобласти, чтобы решить этот вопрос. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Жители одного из домов на проспекте Ленина обратились за помощью: у них протекает крыша, а ремонт кровли запланирован только через 5 лет. В администрации пошли на встречу выборжанам и дали развернутую консультацию: у людей есть шанс повлиять на сроки капремонта. Для этого им необходимо провести общее собрание жильцов дома и собрать необходимую документацию: главное, чтобы сами люди проявили инициативу.

Подобные приемы населения по личным вопросам проходят в Выборге ежемесячно: в каждом случае помимо главы администрации в общении с людьми принимают участие профильны специалисты и главы комитетов.

Видео: Piter.TV