Пьяный квартирант, перерезавший газовый шланг на Демьяна Бедного, госпитализирован

Жители дома №16, корпус 1 по улице Демьяна Бедного вернулись в свои квартиры после эвакуации и проверки здания. Ранее по указанному адресу произошел выброс газа.

Как сообщает "Фонтанка", жители дома №16, корпус 1 по улице Демьяна Бедного вернулись в квартиры после эвакуации и проверки здания. Ранее здесь случился выброс газа.



По данным издания, выброс газа произошел из-за перерезанного шланга. Виновником инцидента стал нетрезвый мужчина, который делал в своей квартире ремонт. На данный момент его госпитализировали с легкими травмами.



Хлопок газа спровоцировал движение навесных панелей на втором этаже дома. Сейчас администрация Приморского района и управляющая компания устраняют неполадку, закрепляя панели. Дом был признан пригодным для последующей эксплуатации.