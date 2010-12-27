В Калининском районе Петербурга заминировали жилой дом

Всех жильцов дома по Тихорецкому проспекту 9, корпус 1 эвакуировали из-за заложенной бомбы.

В Санкт-Петербурге 10 ноября в Калининском районе эвакуировали пятиэтажный жилой дом из-за угрозы взрыва бомбы. О том, что всех жильцов вывели на улицу сообищил очевидцы происходящего.

Как рассказали свидетели, экстренные службы прибыли к дому на Тихорецком проспекте №9, корпус 1, около часа дня. Кроме жильцов квартир также эвакуированы были сотрудники и посетители находящихся в здании магазинов.

Выяснилось, что неизвестный позвонил в "112" и сообщил, что в доме заложена бомба. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции,по их словам проверка будет вестись минимум 2 часа.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург