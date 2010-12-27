Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Калининском районе Петербурга заминировали жилой дом
Сегодня, 14:29
0
Shdaria
254

В Калининском районе Петербурга заминировали жилой дом

0
 
 

Всех жильцов дома по Тихорецкому проспекту 9, корпус 1 эвакуировали из-за заложенной бомбы.

В Санкт-Петербурге 10 ноября в Калининском районе эвакуировали пятиэтажный жилой дом из-за угрозы взрыва бомбы. О том, что всех жильцов вывели на улицу сообищил  очевидцы происходящего.

Как рассказали свидетели, экстренные службы прибыли к дому на Тихорецком проспекте №9, корпус 1, около часа дня. Кроме жильцов квартир также эвакуированы были сотрудники и посетители находящихся в здании магазинов. 
 
Выяснилось, что неизвестный позвонил в "112" и сообщил, что в доме заложена бомба. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции,по их словам проверка будет вестись минимум 2 часа.
 
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Все новости района
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , эвакуация жилого дома спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5