Жестокое избиение мужчины в Красноярске записали на видео

В социальных сетях появилось видео избиения мужчины на проезжей части в Красноярске.

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях опубликовали видео инцидента, который, по некоторым источникам, произошел в ночь на 3 декабря.

На опубликованных кадрах видео неизвестный мужчина избивает другого мужчину на проезжей части на улице Партизана Железняка. Затем из проезжающей "скорой" выходит мужчина, подходит к мужчине. По всей видимости, помощь была не нужна, или лежащий мужчина отказался сам от медпомощи. На последующий кадрах "скорой" уже рядом нет, а мужчину волоком оттаскивает на тротуар другой автовладелец, а в завершении "спасательной операции" отвешивает ему удар ногой.

В социальных сетях сообщают, что пострадавший мужчина перед избиением нападал на людей, за что и получил по заслугам. Но так или иначе, многих возмутила жестокость и равнодушие очевидцев.

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