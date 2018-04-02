Жёсткое видео: в Выборгском районе вне зоны пешеходного перехода насмерть сбили женщину

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В Выборгском районе в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 2 апреля на Беловодском проспекте, 1 женщина, переходя проезжую часть вне зоны для пешеходов, попала под колёса автомобиля Skoda Octavia и скончалась на месте аварии до приезда врачей.

Как позже стало известно, автомобиль Skoda был под управлением петербурженки 1961 года рождения

Пользователи в социальных сетях жалуются на то, что в этом районе нет пешеходного перехода, а многие горожане продолжают "идти напролом", не боясь оказаться под колесами машины.

Там нет перехода, что неправильно – стоматология городская, людей много ходит, а ни зебры, ни светофора. Люди и перебегают. Пишет местная жительница

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. По факту смертельного ДТП проводится проверка, которая определит степень виновности автоледи.

Видео: Piter.TV