Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 59 человек

По числу смертей от КОВИД за сутки Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов России.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили еще 59 смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу летальных исходов за сутки Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов России. На первом месте Москве, где скончался еще 61 человек. В топ-5 также попали Красноярский край (25), Московская область (21) и Краснодарский край (19).

В целом по России выявили еще 456 смертельных случаев от коронавируса. С начала пандемии жертвами болезни стали 69 918 россиян, из больниц по выздоровлению выписали 3 150 763.

Ранее мы писали, что более 35 тысяч петербуржцев привились от COVID-19.

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