Женская ярмарка вакансий пройдет в Петербурге 24 марта

В Северной столице проведут ярмарку вакансий "Профессиональный мир женщин". Она состоится 24 марта, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.
В ведомстве отметили, что специально для женщин будет подобрана красивая локация в исторической части Петербурга.
Участницы смогут ознакомиться с предложениями от более чем 30 работодателей, представляющих индустрию красоты, искусство, медицину, образование и другие сферы. Для посетительниц также организуют индивидуальные и групповые консультации специалистов Службы занятости.
В рамках мероприятия запланирована встреча Женского клуба, в которой примут участие артисты и писатели.
В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все