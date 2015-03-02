Женская ярмарка вакансий пройдет в Петербурге 24 марта

Мероприятие "Профессиональный мир женщин" состоится в исторической части города. Свои вакансии представят более 30 работодателей из сфер красоты, искусства, медицины и образования.

В Северной столице проведут ярмарку вакансий "Профессиональный мир женщин". Она состоится 24 марта, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

В ведомстве отметили, что специально для женщин будет подобрана красивая локация в исторической части Петербурга.

Участницы смогут ознакомиться с предложениями от более чем 30 работодателей, представляющих индустрию красоты, искусство, медицину, образование и другие сферы. Для посетительниц также организуют индивидуальные и групповые консультации специалистов Службы занятости.

В рамках мероприятия запланирована встреча Женского клуба, в которой примут участие артисты и писатели.

