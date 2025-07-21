Женская команда продолжает единолично лидировать в чемпионате Петербурга по футболу 7х7

Недавняя игра показала превосходство футболисток "Бутсы": они победили команду "Черные медведи — Политех" со счётом 3:1.

Команда девушек "Бутса" продолжает уверенно занимать первое место в женском чемпионате Санкт-Петербурга по мини-футболу формата 7×7, сообщается в заявлении Федерации футбола Северной столицы газете "Вечерний Петербург".

Всего в турнире участвуют шесть коллективов, и единственной командой, не уступившей ни единого очка соперницам, остаётся "Бутса". Недавняя игра показала превосходство футболисток "Бутсы": они победили команду "Черные медведи — Политех" со счётом 3:1.

Следующий матч женской команды "Бутса" состоится в ближайшую субботу на стадионе "Нова Арена" в 16:20. Её соперником станет последняя команда чемпионата — коллектив "Царское село".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские школьники поучаствуют во всероссийских турнирах по футболу.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга