Женщине прострелили лицо в петербургской больнице

Пациентка стала жертвой неустановленного стрелка.

В Александровской больнице пациентке прострелили лицо. Об этом сообщают "Невские новости". В результате пострадавшей потребовался перевод в другое медицинское учреждение - городскую больницу под номером 15. В настоящий момент персонал не знает, кто является преступником, совершившим данное злодеяние. Сейчас состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел около четырех часов утра 14 августа. Жертва получила огнестрельную рану лица. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Они устанавливают личность стрелка и выясняют обстоятельства случившегося. Оперативники не могут опросить петербурженку, так как она помещена в реанимационное отделение.

Фото: Piter.tv