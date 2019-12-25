Петербурженка получила условный срок за кражу золотой цепочки у 10-летнего ребенка

Суд Петербурга приговорил к условному сроку женщину, укравшую золотую цепочку у ребенка.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в марте этого года женщина находилась в раздевалке бассейна ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района и похитила золотую цепочку с крестиком, оставленную 10-летним ребенком.

В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину признала, возместила потерпевшей причиненный ущерб. Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, на протяжении шести месяцев с ее зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении трех похитителей вещей из авто.

Фото: Piter.TV