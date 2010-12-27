ДТП произошло 12 декабря в 18.37, пишет "Росбалт". На Коломяжском проспекте, у дома 32, Audi наехала в зоне нерегулируемого пешеходного перехода женщину 1972 года рождения. За рулем находилась женщина 1977 года рождения.
Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
По данному факту проводится проверка.
Сегодня, 21:05
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Женщина, сбитая на Коломяжском проспекте, скончалась в машине скорой
Вечером 12 декабря на Коломяжском проспекте иномарка сбила женщину. Пострадавшая скончалась так и не доехав до больницы.
ДТП произошло 12 декабря в 18.37, пишет "Росбалт". На Коломяжском проспекте, у дома 32, Audi наехала в зоне нерегулируемого пешеходного перехода женщину 1972 года рождения. За рулем находилась женщина 1977 года рождения.