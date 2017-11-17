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Женщина попала под колеса двух транспортных средств и скончалась

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Утром 17 ноября на Московском шоссе женщина оказалась под колесами сразу двух транспортных средств: иномарки и встречной маршрутки. Женщина погибла.

Утром 17 ноября произошла авария с участием пешехода и двух транспортных средств. Об этом пишет "Фонтанка".

Жуткий инцидент произошел на 683-м километре Московского шоссе. Автомобиль "Мицубиши" и 521-ая маршрутка двигались во встречном направлении. Женщина попала под колеса сразу двух транспортных средств.

В результате аварии женщина скончалась. 

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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