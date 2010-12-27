Жена вратаря "Зенита" Лунева была против его перехода в петербургский клуб

Супруга вратаря "Зенита" Андрея Лунева Диана призналась, что была против его перехода в петербургский клуб.

Супруга вратаря "Зенита" Андрея Лунева Диана призналась, что была против его перехода в петербургский клуб. Об этом пишет "Фонтанка".



Об этом Диана рассказала в программе Zenit Family. По словам вратаря, выбор стоял между "Зенитом" и "Краснодаром": все были за петербургский клуб, а его жена за "Краснодар". Диана подтвердила слова футболиста и призналась, что хотела туда, где теплее.



Андрей Лунев перешел в "Зенит" 23 декабря 2016 года из ФК "Уфа". Постепенно он завоевал место основного вратаря. На данный момент на его счету 24 матча за петербургскую команду и 11 пропущенных мячей. 10 октября 2017-го он дебютировал за сборную России в товарищеском матче со сборной Ирана (1:1).