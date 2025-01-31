Жена солиста Мариинского театра отрицает избиение мужа

Пианистка Юлия Грехова опровергла обвинения в том, что родственники удерживали и били оперного певца Юрия Заряднова.

Супруга солиста Мариинского театра Юрия Заряднова, пианистка Юлия Грехова, опровергла обвинения в его избиении и незаконном удержании. Она рассказала, что пара готовится к разводу. По ее словам, супруг просто хотел привлечь к себе внимание и заручиться поддержкой общественности, пишет КП-Петербург.

Ранее Заряднов пожаловался в СМИ, что родственники жены усадили его на стул в квартире на Невском проспекте и наносили удары по лицу так, чтобы не оставалось синяков. Певец утверждал, что они требовали переписать его имущество. Его отпустили только после настойчивых звонков из театра. Грехова пояснила, что двое мужчин, о которых говорил супруг, — это ее родной брат и друг семьи, который всегда помогал им с документами. Она назвала произошедшее встречей, а не удержанием в заложниках.

Юлия добавила, что Заряднов ушел из семьи, но избегает бракоразводного процесса. Ее требования, по ее словам, вполне реальные: дети остаются с ней, а супруг дарит свою долю общего дома детям, а не ей. Также она просит разрешить детям носить ее фамилию и выплачивать алименты по 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Все участники встречи уже дали показания полиции. Грехова уверена, что в возбуждении уголовного дела будет отказано.

