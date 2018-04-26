Эксклюзив: Жако ван Дормель рассказал Piter.TV о новом фильме

Не так давно режиссер Жако ван Дормель, снявший такие именитые картины, как "Господин Никто", "Новейший зовет", приезжал в Петербург для встречи с поклонниками. Журналистам Piter.TV удалось узнать на интервью об идее нового фильма.

С выхода последней картины Жако "Новейший завет" прошло уже 3 года. За это время режиссер успел многое сделать для театра, поставить пару спектаклей. Теперь ван Дормель приступил к написанию нового киносценария.

У меня такая, совершенно нелинейная манера сочинения сценария, я пишу маленькие карточки с идеями, могу делать это неделями, месяцами, иногда годами. А потом пытаюсь выложить из них какую-нибудь историю с началом и концом. Пока это какие-то такие наброски, обрывки мыслей, какие-то зарисовки, заготовки. Но уже могу сказать, это будет что-то о снах. Жако ван Дормель

Режиссер объясняет, что сейчас особенно стремиться к красоте. Ему хочется, чтобы его процесс поиска закончился таким этапом, когда рациональное выключается и наступает красота, когда не понимаешь, как эта красота возникла. По мнению режиссера есть очень очень хорошая фраза, отражающая суть съемок. Изречение принадлежит одному индийскому фотографу: "не ты снимаешь кадр, а кадр предлагает себя тебе". Жако ван Дормель считает также:

Я ищу через искусство какое-то понятие красоты, но красота - это такая вещь, которая все время ускользает. Очень сложно сформулировать, что является лучшим в работе. Оно само приходит. Вот иногда отснимешь много и понимаешь, что вот восьмой дубль был красивый, а девятый нет. Почему так, почему так решается? Непонятно. Вот это и есть загадка красоты.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Герман Ланк