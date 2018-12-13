ЖСК Фрунзенского района оплачивала штрафы за счет жильцов

Против нарушителей возбудили административное дело.

Прокуратура Фрунзенского района нашла нарушения в деятельности жилищного законодательства у ЖСК № 185. Установлено, что кооператив вносил в счета-квитанции сумму штрафов, полученных по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратору обратились местные жители, которые заметили в действия ЖСК нарушения. В квитанции, полученные собственниками жилья, незаконно включали расходы на штрафы контролирующих органов и оплата ущерба по решениям суда. В прокуратуре такие расходы сочли не относящимися к вопросам содержания услугам по управлению домом и предписали кооператив устранить нарушения.

Требования контролирующего органа ответчик проигнорировал, в связи с чем против него возбудили административное дело по статье "невыполнение законных требований прокурора". Дело направлено к мировому судье на рассмотрение. Контроль за устранением нарушений осуществляет прокуратура района.

Фото: ВЦКП