ЖК "Прибалтийский" обещают достроить к концу 2018 года

Жилой комплекс "Прибалтийский" будет достроен к концу 2018 года. Об этом сообщил во время совещания председатель Комитета по строительству Евгений Барановский.
Мы контролируем объект и делаем все возможное, чтобы завершить его в рамках "дорожной карты" качественно в максимально короткие сроки
отметил спикер
По сведениям от генерального директора компании-подрядчика Станислава Комарова, к середине августа в жилых помещениях комплекса будут полностью установлены перегородки, а к концу месяца - и на коммерческих площадях.
Напомним, что создаваемый проект располагается на Ленинском проспекте. Он состоит из пяти зданий на 2148 квартир и двумя парковками. На данный момент над его возведением трудятся более полутысячи работников. "Прибалтийский" строится с 2010 года.
Фото: Piter.tv