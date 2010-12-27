ЖК "Прибалтийский" обещают достроить к концу 2018 года

На Ленинском к концу года сдадут в эксплуатацию более двух тысяч жилых квартир.

Жилой комплекс "Прибалтийский" будет достроен к концу 2018 года. Об этом сообщил во время совещания председатель Комитета по строительству Евгений Барановский.

Мы контролируем объект и делаем все возможное, чтобы завершить его в рамках "дорожной карты" качественно в максимально короткие сроки отметил спикер

По сведениям от генерального директора компании-подрядчика Станислава Комарова, к середине августа в жилых помещениях комплекса будут полностью установлены перегородки, а к концу месяца - и на коммерческих площадях.

Напомним, что создаваемый проект располагается на Ленинском проспекте. Он состоит из пяти зданий на 2148 квартир и двумя парковками. На данный момент над его возведением трудятся более полутысячи работников. "Прибалтийский" строится с 2010 года.

Фото: Piter.tv