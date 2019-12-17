ЖК "Парнас" берет высоту: взгляд Piter.TV

Канал Piter.TV побывал на стройке и узнал последние новости из жизни объекта.

Жилой комплекс "Парнас" берет высоту: на объекте достраивается третий по счету высотный дом. Строители тянут каркас и уже находятся на 24 этаже из 27. Соседние высотки заведены под кровлю, на первом доме идет активная работа над фасадом.

Мы работаем здесь 6 дней в неделю, общее количество работников - 60 человек на стройке. Они задействованы на всех видах работ. Интенсивность - постоянно работаем. Один день даем на выходной, чтобы люди могли отдохнуть. Игорь Гаврилов, руководитель компании-застройщика

Главная цель таких ударных темпов - уложиться в установленные сроки. Строители "П1" вышли на объект после того, как первый застройщик не справился со своей работой. Немало времени ушло на то, чтобы исправить ошибки в проектной документации. Но сейчас стройка выходит на финишную прямую: готовится подведение коммуникаций, в домах уже устанавливают лифтовое оборудование.

Первая часть лифтового оборудования уже установлена в шахтах. Это кронштейны и направляющие. Мы поступательно покупаем и привозим на объект это оборудование, сразу устанавливаем, чтобы оно не залеживалось. Игорь Гаврилов, руководитель компании-застройщика

Среди главных преимуществ жилого комплекса - сборно-монолитная схема домостроения. Большинство строительных элементов здесь произведены в заводских условиях. Такая схема выигрывает у привычной для петербуржцев классической монолитной схемы.

Сейчас зимний период. В бетон может попасть влага, его можно заморозить. А плита и колонна заводского производства, они проходят более серьезный контроль качества, это уже готовые элементы. Евгений Репный, руководитель проекта

Все три дома ЖК "Парнас" планируют сдать в следующем году. Первый блок введут в эксплуатацию в середине лета, второй и третий - ближе к зиме.

Видео: Piter.TV