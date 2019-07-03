Жители ЖК "Новое Горелово" вместе с застройщиком будут добиваться снижения платы за воду

Представители компании "ЛенРусСтрой" встретились с жителями жилого комплекса "Новое Горелово". Цель встречи – разобраться с коммунальными платежами за воду и водоотведение, размеры которых не устраивают местных жителей.

Меня единственное, что не устраивает – тарифы. Тарифы на холодное, горячее водоснабжение. Коммунальные платежи в два раза больше, чем у других людей. За квартиру, в который мы не проживаем, мы платим около 5 тысяч рублей. Виктория, жительница ЖК "Новое Горелово"

Я получил квартиру недавно, никаких данных не подавал, заплатил за месяц 2400, и потом я в следующий месяц не жил здесь практически и за один куб воды получил точно такую же сумму! Константин, житель ЖК "Новое Горелово"

Первые квитанции с неадекватно высокими ценами на воду пришли к жителям жилого комплекса еще в мае. Ситуация вызвала возмущение у собственников и застройщика. В компании "ЛенРусСтрой" солидарны с позицией клиентов и хотят как можно скорее урегулировать спорный вопрос.

Позиция у нас абсолютно простая, мы не согласны с установленными тарифами, для нас эти тарифы достаточно высоки. Тарифы устанавливает ЛенРТК, видимо на то были какие-то обоснования, но я как застройщик не могу перенять на себя функции государства. Поэтому и от инициативной группы, и от нас были направлены соответствующие запросы, чтобы получить разъяснение, почему эти тарифы настолько высоки. Максим Жабин, Заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой"

Разобраться в этом "водном лабиринте" действительно непросто. Нужно было построить целых 6 10 километров водопроводных и канализационных сетей разного диаметра до территории ЖК "Новое Горелово". Воду в трубы подает "Водоканал" Санкт-Петербурга, владеет сетями и доставляет воду в квартиры уполномоченная ресурсоснабжающая организация ЛОКС, а полностью сети оплатили застройщики территории, в том числе и СК "ЛенРусСтрой", по стоимости определенной Правительством Ленобласти. Стоимость ресурсов напрямую зависит от высоких тарифов, которые устанавливает ЛенРТК. "ЛенРусСтрой" пригласил все стороны выступить перед жителями и объяснить механизм формирования платежей.

На настоящий момент мы вынуждены констатировать, что эти тарифы были утверждены без дифференциации. Для населения были установлены такие же тарифы, как и для других пользователей, как и для владельцев встроенных помещений. Нас волнует этот вопрос, так как на других территориях Ломоносовского района везде установлены тарифы для населения более льготные, с учетом льготной ставки. В настоящий момент ЛОКС, учитывая, что большая часть затрат по этому тарифу приходится на оплату покупки ресурсов у "Водоканалов" и оплату услуг "Водоканала" по приемке стоков, ведет с "Водоканалом" диалог. Константин Костюченко, Начальник департамента по работе с абонентами АО "ЛОКС"

АО "ЛОКС" уже направило письмо напрямую к Александру Дрозденко с просьбой включить поселок Новогорелово в программу субсидирования тарифов. На фоне завязавшихся конструктивных переговоров в "Новом Горелово" появились люди, которые хотят воспользоваться непростой ситуацией. Они активно уговаривают жителей жилого комплекса перейти на прямые договора с другой ресурсоснабжающей организацией. Впрочем, это сложная задача, учитывая, что ЛОКС – официальный владелец и пользователь коммунальной инфраструктуры.

Мы еще раз официально призываем граждан не поддаваться на провокации. В настоящий момент законом не предусмотрена смена поставщика услуги в случае перехода на прямые договора. Граждане могут принимать решения только об изменении порядка оплаты в адрес той организации, которая уже поставляет на сегодняшний день ресурс. Этот поставщик - РСО АО "ЛОКС". В соответствии с законом, схемами водоснабжения и водоотведения, которые утверждены депутатами на данной территории, такой поставщик - ЛОКС. Мы еще раз призываем граждан быть бдительными и разумными. Константин Костюченко, Начальник департамента по работе с абонентами АО "ЛОКС"

Как отмечает застройщик, суммы в платёжках высокие не только из-за высоких тарифов. Коммуникации построены с расчетом на будущую застройку поселка. Тариф будет снижаться в связи с ростом объемов предоставляемых услуг. Ну а до тех пор главное – поддерживать диалог и добиваться снижения тарифов законными путями. Наличие диалога с жильцами и конкретный план действий должны дать первые результаты в обозримом будущем. Главная же цель проста: добиться справедливых и адекватных тарифов на воду для жильцов "Новое Горелово".

Видео: Piter.TV