ЖКХ без нарушений: взгляд из Ленобласти

Как преодолеть коррупцию в сфере, которая касается каждого гражданина

Когда мы говорим о коррупции, то представляем себе нечистых на руку чиновников в высоких кабинетах. На самом деле каждый из нас может столкнуться с поборами и мошенничеством в своём собственном доме. "Ленинградская панорама" узнала у экспертов отрасли – на чём могут объегорить людей управляющие организации, а главное – что с этим делать.

Следим за руками

Порядок в ЖКХ начинается с бдительности. Старая история: жители многоквартирных домов, не оборудованных узлами учета, в Ленобласти годами платят за отопление по нормативу, который рассчитывается по формуле и утверждается региональным органом власти. В формуле должен быть коэффициент периодичности, учитывающий сезонность зимнего периода, разного для субъектов России. В Ленинградской области этот коэффициент в формуле отсутствует. Об этом парадоксе нам рассказал Сергей Хyдяев – руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль".

– Повсеместная практика – такие платежи "за воздух". Ещё один пример: жилой дом, все оплачивают горячую воду по нормативу, никакого ИТП в доме нет. А в квитанции значится строка "Обслуживание индивидуального теплового пункта". И её опять никто не замечает, хотя это существенные деньги – говорит эксперт.

Сергей Худяев, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль"

Следить в оба глаза нужно не только за бумагами. Неплохо присмотреться к рекламным вывескам на стенах дома и офисам в нежилых помещениях. Оплата за них обычно идёт на счета управляющей компании. А вот куда эти средства деваются дальше?

– Аренда помещений, размещение рекламы – это то, на чём УК зарабатывает. Нередко – не ставя в известность жильцов. Хотя по закону такие решения могут быть приняты только на общем собрании собственников. Да, какой-то процент может идти в пользу управляющей организации, но всё остальное должно пойти на нужды дома, – поясняет Сергей Хyдяев.

Знать свои права

Любой многоквартирный дом принадлежит его собственникам – у них есть не только обязанности по его содержанию, но ещё и права. Право распоряжаться имуществом, право знать и понимать, что с ним происходит.

Знаете ли вы, что ваша УК по запросу любого собственника обязана предоставить показания общедомовых приборов учета в течение 3 рабочих дней? Как рассказал нам член Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Александр Евсеев, этот "лайфхак" является секретом для многих россиян.

– Как и то, что потребители вправе сами составить Акт о некачественном предоставлении коммунальных услуг. И что договор управления вашим домом можно найти по одному клику компьютерной мыши в системе ГИС ЖКХ. Не все знают и о праве получить выписку со спецсчёта на капремонт в банке, в котором он открыт, – делится член ОП РФ.

На практике такое незнание нередко приводит к конкретным поборам.

– Многие люди до сих пор не в курсе, что услуга замены электросчётчиков выполняется бесплатно. Ты должен их купить, но не платить за установку. А на практике с жителей берут деньги. Вроде мелочь, а много говорит об отношении к людям. Та же история будет с приборами учета ГВС и ХВС. Госдума готовит законопроект по замене приборов учета ресурсоснабжающей организацией. Но эти организации не хотят терять источники обогащения, – рассказывает Сергей Хyдяев.

Власть – советам!

Самым недооценённым инструментом в сфере ЖКХ остаётся общее собрание собственников. Людям просто лень приходить на ОСС. Хотя именно там решаются главные вопросы: проведение капремонта, утверждение тарифов, приёмка выполненных работ. Здесь же управляющие компании ежегодно отчитываются за расходование средств и составляют план расходов на будущий год.

Но людям всё равно скучно. В такой ситуации зарекомендовали себя советы многоквартирных домов. Их создание предусмотрено Жилищным кодексом РФ. Такие советы представляют собой группу компетентных людей, которым собственники делегируют право на постоянной основе контролировать действия управляющей организации. Вплоть до приёмки работ у подрядчиков!

– Совет дома обязательно должен состоять из собственников, которые заинтересованы в том, чтобы защитить людей от поборов. Сфера ЖКХ настолько обширна, что никакого общественного контроля на все дома не хватит. В такой ситуации жилец – лучший контролёр и проверяющий, – рассказал нам Юрий Трусов, председатель Общественной палаты Ленобласти.

Юрий Трусов, председатель Общественной палаты ЛО

За примерами далеко ходить не надо. Недавно в Сланцах неформальное городское объединение советов домов добилась от Фонда капитального ремонта переделки результатов работ сразу в нескольких зданиях. Да, пришлось потрудиться: собрать документы, привлечь профессионалов – но результат себя оправдал – сейчас по домам не осталось замечаний!

Умные решения для ЖКХ

Прогресс не стоит на месте. Серьёзным прорывом стала возможность перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Без наценок со стороны УК. Для этого нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников и заключить договора с поставщиком воды или тепла.

Не стоит пренебрегать новыми технологиями. Правительство РФ запустило портал ГИС ЖКХ. Он позволяет получить платёжный документ на оплату услуг, изучить протоколы общих собраний, договор управления и отчёты по нему и многое другое. Здесь даже можно провести электронное собрание собственников – подделать голоса в таком формате намного сложнее, чем с бумажной документацией.

Впрочем, в нашем прошлом тоже можно найти примеры остроумных решений. Например, советская разработка – объединённая муниципальная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ. Формат одного окна по всем вопросам отрасли удобен для людей и эффективен на практике.

– Работа такого центра в Кировском районе позволила за 10 лет сократить число жалоб в 10 раз! Жалко, что не во всех муниципалитетах работают такие службы. Ведь в целом практика, когда местные власти подключаются к работе с ЖКХ – будь то даже просвещение населения и встречи управляющими организациями – как правила, очень полезна, – подводит итог Сергей Хyдяев из НЦ "ЖКХ Контроль".

Эксперт отмечает: в данный момент и исполнительная власть, и управляющие организации прилагают недостаточно усилий для создания среды диалога с собственниками. Более активным могло бы стать и массовое просвещение в сфере ЖКХ: ведь здесь до сих пор действует правило "осведомлён – значит вооружён".

Фото: веб-сайты Общественной палаты Ленинградской области, ГИС ЖКХ