Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Накануне состоялся диалог между представителями РФ, Украины, Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса. Журналисты спросили об этом главу государства на пресс-брифинге в Одесской области.

Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой Владимир Зеленский

Напомним, что 3 июня в формате видеоконференции встреча прошла встреча помощников лидеров "нормандской четверки".

Видео: YouTube / Українська правда