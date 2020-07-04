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Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

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Накануне состоялся диалог между представителями РФ, Украины, Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса. Журналисты спросили об этом главу государства на пресс-брифинге в Одесской области.

Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой

Владимир Зеленский

Напомним, что 3 июня в формате видеоконференции встреча прошла встреча помощников лидеров "нормандской четверки". 

Видео: YouTube / Українська правда

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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