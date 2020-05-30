Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

За прошлый года глава Украины получал зарплату только в Государственном управлении делами.

За 2019 года семья президента Украины Владимира Зеленского заработала $1,059 млн. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на сайте главы украинского государства.

Согласно документу за прошлый год Зеленский, который оставил предпринимательскую деятельность, получал зарплату только в Государственном управлении делами. С декабря по мая она составила $7 731. Основную часть дохода семье Зеленского принесли продажи недвижимости в Киеве, а также сдачи в аренду квартиры в Великобритании.

В 2019 году семья Зеленских уплатила в бюджет Украины налоги на сумму $133 тыс.

Видео: Youtube /Факти ICTV