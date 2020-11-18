Здание на Сызранской вспыхнуло из-за работ по резке металла

В утеплитель и мусор попали искры.

Около двух часов дня в среду, 18 ноября, на Сызранской улице задымилось здание №23А. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах. Также в наше распоряжение попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно начало пожара.

Известно, что к моменту приезда пожарных третий этаж здания внушительно дымил. Как выяснилось, внутри велись работы по резке металла, и искры, вероятно, попали в строительный мусор и утеплитель. Как назло, в момент возгорания строители вышли из здания, поэтому огонь успел охватить площадь в 15 квадратных метров в помещении пустого склада на первом этаже. Оттуда дым поднялся выше и повалил из окон верхних этажей.

Пожарные быстро потушили пламя, на соседние этажи огонь переброситься не успел. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на чердаке в доме по Моравскому переулку нашли два трупа.

Видео: Piter.TV