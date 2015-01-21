Здание "Ленаэропроекта" на Обводном канале ушло с молотка почти за 900 млн рублей

В торгах участвовали четыре организации.

На аукционе продали здание проектно-изыскательского и научно-исследовательского института воздушного транспорта "Ленаэропроект" на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

В торгах за право владеть 6-этажным зданием 1960-го года постройки участвовали четыре организации. В результате здание досталось компании АО "Краско", которая подняла цену на 42 млн от начальной и заплатила 897 млн рублей.

Ранее мы писали, что выбран проект по благоустройству новой набережной в Пьяной гавани.

Фото: citywalls.ru