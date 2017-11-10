Укуренный заяц с укулеле устроил концерт на Рубинштейна

В Петербурге по улице Рубинштейна ходит заяц в костюме зайца с укулеле и поет песни про чай.

В октябре этого года, прогуливаясь по улице Рубинштейна, сотрудники канала PiterTV встретили парня в костюме зайца. Заяц рассказал, что он "грустный, потому что чая нет" и начал петь песню под аккомпанемент маленькой гитары - укулеле. Сотрудникам канала PiterTV удалось снять на видео музыкальное исполнение зайца.

"Мы все любим чай, я тоже люблю. Особенно в лютый мороз по утру!"

Укуренный заяц с Рубинштейна

Молодой человек оказался очень дружелюбным и позитивным.Рассказал, что сегодня день рождения у зайчихи и он подарил ей букет из морковок.

После исполнения позитивной песни, молодой человек выдохнул и произнес:

Я сам не свой, когда чая нет!

Укуренный заяц с Рубинштейна

Видео и фото - PiterTV