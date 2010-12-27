Застрявшие в Кишиневе пассажиры вылетели в Петербург‍ спустя три дня

Все туристы вернулись домой.

Петербуржцы, застрявшие на территории Молдовы, смогли вернуться домой. Самолет с туристами из Северной столицы приземлился в "Пулково" спустя три дня после запланированного времени. Попасть в Россию пострадавшие должны были еще вечером 28 июля, но погодные условия внесли коррективы в маршрут.

Напомним, что в борт самолета авиакомпании Air Moldova попала молния. Лайнер экстренно посадили в Кишеневе. Многие жители города на Неве смогли покинуть страну, но несколько человек все же остались ждать "спасения". СРеди них были и женщины с детьми.

Борт сел в петербургском аэропорту вечером 30 июля. По словам самих пассажиров, перелет на этот раз прошел без инцидентов.

Фото: Piter.tv