Застройщик GloraX распродаёт земельные участки в Петербурге

Строительная компания GloraX продала 1 га земельного участка на улице Курской, 27, во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает издание "Ъ-СПб" со ссылкой на данные сайта раскрытия корпоративной информации.
Сумма сделки составила 1,8 млрд рублей. Представители ГК "КВС" подтвердили приобретение земли и сообщили, что уже начали разрабатывать концепцию проекта по застройке этой площадки.
GloraX планирует продать 47,6 га земли в Петергофе и 4,5 га на намыве Васильевского острова. На этих участках возможно строительство общественно-делового центра.
Ранее Смольный согласовал строительство города-спутника Южный.
Фото: Glorax Development
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