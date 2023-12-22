Застройщик GloraX распродаёт земельные участки в Петербурге

Компания планирует продать 47,6 га земли в Петергофе и 4,5 га на намыве Васильевского острова.

Строительная компания GloraX продала 1 га земельного участка на улице Курской, 27, во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает издание "Ъ-СПб" со ссылкой на данные сайта раскрытия корпоративной информации.

Сумма сделки составила 1,8 млрд рублей. Представители ГК "КВС" подтвердили приобретение земли и сообщили, что уже начали разрабатывать концепцию проекта по застройке этой площадки.

GloraX планирует продать 47,6 га земли в Петергофе и 4,5 га на намыве Васильевского острова. На этих участках возможно строительство общественно-делового центра.

Ранее Смольный согласовал строительство города-спутника Южный.

Фото: Glorax Development