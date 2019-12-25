Средний возраст кандидатов на позицию курьера составляет 35 лет.

В среду, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге зарплата курьера выросла до 140 тысяч рублей. Об этом сообщили специалисты сервиса Работа.ру.

По данным аналитиков, средняя зарплата пеших курьеров составляет около 37,6 тысяч рублей. Однако те курьеры, кто доставляет продукты и посылки на машине получают до 140 тысяч рублей.

Отмечается, что во время "нерабочего апреля" число вакансий в этой сфере заметно увеличилось. Средний возраст кандидатов на позицию курьера составляет 35 лет.

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Фото:Piter.TV