Петербургский керлингист Тимофей Виноградов в период пандемии работает в больнице

Спортсмен учится на третьем курсе педиатрического факультета.

Петербургский керлингист, воспитанник спортивного клуба "Адамант" Тимофей Виноградов работает в реанимации одной из городских больниц в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Тимофей учится на третьем курсе педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Уже 8 лет юноша занимается керлингом. Спортсмен выступает в юниорской команде своего керлинг-клуба и является победителем и призером городских юношеских соревнований. В составе сборной Петербурга Тимофей выступал на первенствах России.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту города, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь заявил, что такими ребятами надо гордиться. "Без сомнения, Тимофей – герой нашего времени, честный и смелый парень, который не мог остаться в стороне. Это – истинно петербургский поступок", - отметил он.

Ранее Малышева заявила, что коронавирус - один из самых прекрасных вирусов.

Фото: "Петербургский дневник"