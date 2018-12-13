Замруководителя СК Петербурга заработал в три раза больше начальника

Согласно декларации его доход составил более 10 миллионов рублей.

Заместитель руководителя петербургского Следственного Комитета Андрей Голомбиевкий за год заработал в три раза больше своего начальника. Об этом свидетельствуют данные опубликованной СК декларации.

Согласно документу доход Голомбиевского в 2019 году составил более 10 миллионов рублей. Такой же доход задекларировала и его жена. Помимо 20-миллионов супруги отразили в декларации две квартиры, площадью 125 и 40 кв.м. и автомобиль Toyota.

Руководитель ГСУ СК по Северной столице Александр Клаус заработал в 2018 году около 3,2 млн рублей. Он также владеет 114-метровой квартирой, двумя парковочными местами, жилым домом и земельным участком. Его супруга за год заработала 1,5 миллиона рублей.

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