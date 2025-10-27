Зампред Комитета по транспорту Петербурга рассказал о расширении использования комплексов фотовидеофиксации на дорогах

Камеры видеонаблюдения ставятся преимущественно на участках с повышенной аварийностью, обеспечивая контроль и снижение риска повторных происшествий.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Алексей Гончаров объяснил "Петербургскому дневнику", каким образом осуществляется координация размещения комплексов видеонаблюдения и фотофиксации нарушений на дорогах Петербурга, подчеркнув значимость совместных усилий с ГИБДД.

Ранее такая работа не имела конкретного исполнителя, но теперь Комитет по транспорту берёт на себя разработку маршрутов передвижения мобильных комплексов, установку временного оборудования и сооружение стационарных постов контроля. Эти задачи выполняются структурами, подчинёнными Комитету: Дирекцией по организации дорожного движения и Городским центром управления парковками.

Перечень мест, нуждающихся в дополнительных мерах безопасности, формируется комиссией при губернаторе Петербурга, которая основывается на ежегодном отчёте Госавтоинспекции о причинах ДТП, особенно тех, где пострадали или погибли люди. Камеры видеонаблюдения ставятся преимущественно на участках с повышенной аварийностью, обеспечивая контроль и снижение риска повторных происшествий.

Комитет тесно взаимодействует с ГИБДД: сотрудники нашего ведомства осуществляют техническую часть работы, а Госавтоинспекция обрабатывает полученные записи и принимает административные меры. Важнейшим фактором эффективности работы является постоянная коммуникация, устранение технических неполадок и корректировка расположения камер, позволяющая вовремя выявить нарушения и скорректировать схему их расстановки.

С 1 января 2025 года распределение денежных средств от штрафов изменилось: 75% уходит в бюджет Петербурга, оставшаяся четверть направляется в федеральную казну.

Ещё одним новым направлением деятельности Комитета стала администрация нарушений, связанных с неоплатой проезда по платным дорогам, в частности, на отрезке Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), соединяющем Западный скоростной диаметр и Витебский проспект. Проезд по нему оплачивается через транспондеры или уведомления на личном кабинете владельца автомобиля. Нарушение влечет за собой штраф в размере 3000 рублей, оплачивать который необходимо в течение 30 дней со скидкой 25%.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге установлено 1735 комплексов видеофиксации и дополнительно используется 46 переносных камер. Комитет по транспорту разработал программу расширения охвата этими устройствами до 2028 года, реализация которой возможна при наличии финансирования.

Основная цель работы Комитета — обеспечить безопасность дорожного движения путём предотвращения аварийных ситуаций и стимулирования водителей соблюдать правила поведения на дорогах. Важно, чтобы камеры находились исключительно в местах повышенного риска, формируя дисциплину и ответственное отношение к вождению.

Взаимодействие Комитета с населением также направлено на защиту прав автовладельцев: обжаловать назначенное взыскание можно письменно или электронно через личные кабинеты на специализированных веб-ресурсах. Если жалоба обоснована, постановление о взыскании аннулируется.

Отдельно затронута проблема с незаконно установленными знаками и накрывающими номерами автомобилей, препятствующими идентификации транспортных средств. Сотрудниками Центра управления парковками ежедневно проводится очистка номеров, позволяющая выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

В завершение Гончаров напомнил, что оплата штрафов за нарушения, касающиеся остановки и стоянки, а также за неоплаченную поездку по платным трассам, возможна со скидкой в 25% в течение тридцати дней после наложения взыскания. Штрафы за неоплату платной парковки и за длительное хранение разукомплектованных автомобилей взимаются в полном объёме.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга