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Замглавы управления миграции Центрального района оказалась в изоляторе из-за нелегалов
Сегодня, 18:04
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Asyaromanenkova
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Замглавы управления миграции Центрального района оказалась в изоляторе из-за нелегалов

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Заместители начальника управления по вопросам миграции полиции Центрального района арестовали в ходе расследования организации незаконной миграции.

Заместителя начальника управления по вопросам миграции полиции Центрального района Нину Шопперт арестовали на два месяца по запросу следователей. Куйбышевский районный суд отправил женщину в изолятор в рамках расследования дела об организации незаконной миграции.

По информации объединенной пресс-службы судов города, женщина в сотрудничестве с неустановленными людьми выдавала поддельные документы иностранцам без визы. По фиктивным бумагам те имели право на временное пребывание в России. Установлено, что учет таким образом попало не менее 28 человек.

Разбирательством в деле занимаются в управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК Петербурга.

Теги: новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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