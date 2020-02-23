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Вчера, 22:33
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Высокопоставленного таможенника Шереметьево подозревается в получении взяток от гражданина КНР

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Мужчине грозит от от 8 до 15 лет лишения свободы

Полиция подозревает замначальника таможенного поста Шереметьево в получении взяток от гражданина Китая. Против обоих участников сделки возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия россиян получил от китайца более 1 млн рублей в период с июля 2018 года по сентябрь 2019. Деньги иностранец платил за содействие в беспрепятственном провозе через границу РФ товаров без уплаты таможенных платежей.

Сотрудника Шереметьево задержали. Ему грозит от от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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