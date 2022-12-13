Ветеран ВОВ выстрелила из пушки Петропавловской крепости в День 80-летия прорыва блокады

В Государственном мемориальном музее обороны проходит встреча ветеранов с президентом РФ.

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова произвела полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Залп был посвящён 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

В памятную дату, 18 января, в Государственном мемориальном музее началась встреча ветеранов Великой Отечественной войны с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, утром глава государства прибыл в Петербург. Он возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище. Также Путин посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Piter.TV