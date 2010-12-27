Закулисье "Евровидения-2018" покажут "Одноклассники"

В этом году песенный конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

В Одноклассниках пройдут прямые трансляции из-за кулис международного музыкального конкурса "Евровидение". Об этом в понедельник 7 мая сообщает ТАСС. В этом году песенный конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Пользователи "Одноклассников" в режиме реального времени увидят репетиции конкурсантов, подготовку к шоу, а также пресс-конференции звезд и вечеринку после закрытия "Евровидения". Зрителям покажут эксклюзивное интервью Юлии Самойловой.

Вести трансляции будет собственный корреспондент "Одноклассников". Он познакомит пользователей с Лиссабоном, покажет самые красивые достопримечательности города.

Напомним, что Евровидение в этом году впервые состоится в столице Португалии. Первый полуфинал зрители увидят 8 мая, второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал запланирован на 12 мая.

Фото: сайт Евровидения 2018.