Юлия Самойлова обвинила Первый канал в подставе

Участница "Евровидения-2018" заявила, что ей дали слишком мало времени на подготовку.

Российская певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на "Евровидении-2018", рассказала, как ее подставил Первый канал. По словам артистки, ей дали слишком мало времени на подготовку к конкурсу. Об этом пишет издание Starhit.

Изначально планировалось, что Юлия представит Россию на конкурсе в 2017 году с песней "Flame Is Burning". Однако 22 марта СБУ запретила ей въезд на территорию Украины из-за нарушения украинского законодательства. После этого инцидента Самойловой пообещали поездку на конкурс в 2018 году.

В отношениях артистки с Первым каналом случилась пауза, Юлия до последнего не знала – готовиться ей к конкурсу или нет. Композицию Самойловой представили только в феврале, к тому времени она перенесла операцию. На реабилитацию требовался год, но от поездки певица не отказалась. После проигрыша на конкурсе Самойлова винила всех, объясняя, что ей дали слишком мало времени. Она рассказала, что ей удалось отрепетировать лишь один раз. Также артистка заявила, что ей ничего не заплатили.

На конкурсе Юлия исполнила песню I Won"t Break, но не смогла пробиться в полуфинал. После неудачи на "Евровидении" она не опустила рук и продолжила заниматься творчеством. Осенью прошлого года певица выпустила клип на песню "Лето".

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Фото: Instagram / jsvok