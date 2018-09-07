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Юлия Самойлова объяснила слова об эмиграции в Европу

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Таким образом певица пиарила благотворительную акцию.

В новом видео в своем Instagram певица Юлия Самойлова прокомментировала свои слова об эмиграции из России в Европу.

Артистка сказала, что дословно повторила фразу одной из матерей, с которой она познакомилась на одной из передач и чей ребенок прикован к инвалидной коляске с диагнозом СМА. Самойлова указала на невозможность достать в России необходимые для лечения медикаменты и предложила поддержать обращение в Социальный комитет Государственной Думы.

Думаю вместе, нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну

подытожила Самойлова

Помимо этого в своем посте певица дала данные родителей девочки, которой необходимы лекарства. Помочь ребенку может каждый желающий.

Ранее на Piter.TVПевица Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу. 

Видео:instagram.com/jsvok

Теги: эмиграция в европу , юлия самойлова
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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