Юлия Самойлова объяснила слова об эмиграции в Европу

Таким образом певица пиарила благотворительную акцию.

В новом видео в своем Instagram певица Юлия Самойлова прокомментировала свои слова об эмиграции из России в Европу.

Артистка сказала, что дословно повторила фразу одной из матерей, с которой она познакомилась на одной из передач и чей ребенок прикован к инвалидной коляске с диагнозом СМА. Самойлова указала на невозможность достать в России необходимые для лечения медикаменты и предложила поддержать обращение в Социальный комитет Государственной Думы.

Думаю вместе, нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну подытожила Самойлова

Помимо этого в своем посте певица дала данные родителей девочки, которой необходимы лекарства. Помочь ребенку может каждый желающий.

Ранее на Piter.TV: Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу.

Видео:instagram.com/jsvok