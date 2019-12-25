Закрыть ТЦ и остановить общественный транспорт? Актер Мурзин о двойных стандартах антиковидных мер

Ограничения, связанные с COVID-19, ударили не только по малому бизнесу, но и по сфере культуры.

В жестких реалиях концерт Константина Кинчева, лидера группы "Алиса", который прошел без согласования с горадминистрацией и Роспотребнадзором, выглядит настоящей революцией.

Кинчев жестко раскритиковал действия Смольного и заявил, что продолжит играть и исполнять свои песни. Позицию музыканта многие если не поддержали, то отнеслись к ней с пониманием. Например, актер и режиссер Сергей Мурзин не понимает двойных стандартов, принятых администрацией города: отменили практически все мероприятия и концерты, но оставляют работающими торговые центры.

Не далее как сегодня, находясь в трех ТЦ, наблюдал следующее – люди ходят совершенно спокойно без масок, заходят в магазины, общаются. И только после просьбы продавцов надевают маски, – комментирует Мурзин. – Но при этом закрыты все точки общепита, которые в этих ТЦ находятся. Но народу-то не стало меньше, люди так же ходят, причем в основном без масок, сталкиваются друг с другом, чихают, кашляют

Актер называет ситуацию странной, и призывает администрацию сосредоточить свое внимание на контроле мер санитарной безопасности, а не на ограничении доступа к объектам культуры и питания.