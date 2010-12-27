РКН закрыл доступ к копии онлайн-кинотеатра "baskino"

Сайт с бесплатными фильмами закрыли в рамках "антипиратского" закона.

27 декабря стало известно, что доступ к копии крупного пиратского сайта "baskino" ограничен, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Известно, что сайт онлайн-кинотеатра посещали ежемесячно более 44 млн. российских пользователей. Ранее РКН заблокировал данный ресурс по решению Мосгорсуда после того, как на сайте неоднократно и неправомерно размещали информацию с нарушением авторских прав.

После решения Минкомсвязи России доступ к "зеркалу" сайта был прекращен на всей территории России. Все операторы связи должны ограничить доступ к "baskino", а поисковые сервисы обязаны убрать сведенья о ресурсе с поисковой выдачи.

На постоянной блокировке на данный момент находятся 700 интернет-рессурсов, исключенных из выдачи поисковых сервисов. Доступ был ограничен к более 400 "зеркалам" пиратских сайтов по решению Минкомсвязи.