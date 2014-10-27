В Петербурге чиновников будут штрафовать за помехи для депутатов

Петербургские депутаты в первом чтении приняли два новых вида правонарушений, за которые будут штрафовать чиновников.

В среду, 20 сентября, депутаты законодательного собрания Северной столицы приняли в первом чтении законопроект "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Парламентарии предлагают штрафовать чиновников за воспрепятствование деятельности депутатов.

Законопроект предполагает появление двух новых правонарушений. Одно из них – это невыполнение должностным лицом законных требований депутата ЗакСа, а второе - несоблюдение сроков предоставления информации. За первое правонарушение чиновники могут отдать от двух до трех тысяч рублей. За сорванные сроки предоставления данных, документов и материалов штрафы будут от одной до двух тысяч.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что депутаты часто сталкиваются с тем, что должностные лица затягивают с ответом на запросы. А введение штрафов позволит простимулировать чиновников.